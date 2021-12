People have only a few days before Christmas and the PlayStation 5 on a lot of kids' wishlists. Buying one is still extremely difficult as online retailers' stocks are being sold out in just a couple of hours. Luckily, the GameStop PS5 restock is coming up on December 23 and is prepared to launch consoles throughout its participating stores.

GameStop PS5 Restock December 23

The GameStop PS5 restock on Dec. 23 could be the one chance for a lot of buyers to get the console before the year ends. Although it is still definitely not easy, at least there's hope for buyers to snag one if they go to the store itself.

A PS5 restock tracker on Twitter announced that there would be a PS5 restock drop on December 23. An article by GamingIntel was also shared, including the stores that are expected to have the console in stock.

Here are the GameStop PS5 Restock Participating Stores on December 23:

Arizona

Chandler, AZ - 1005 S ARIZONA AVE, STE 8, 85286

Chandler, AZ - 3731 S Arizona Ave, Ste 4, 85248

GILBERT, AZ - 3841 S GILBERT RD, STE 108, 85297

Glendale, AZ - 10240 N 43rd Ave, Suite 1, 85302

Glendale, AZ - 7700 W Arrowhead Towne Ctr, STE 2046, 85308

GLENDALE, AZ - 9284 W NORTHERN AVE, STE 102, 85305

Goodyear, AZ - 1120 N ESTRELLA PKWY, STE C101, 85338

MESA, AZ - 2015 N POWER RD, STE 104, 85215

MESA, AZ - 6555 E SOUTHERN AVE, SPACE 2104, 85206

Phoenix, AZ - 12611 N Tatum Blvd, , 85032

Phoenix, AZ - 2815 W Peoria Ave, Ste 112, 85029

PHOENIX, AZ - 4802 E RAY RD, STE 7, 85044

Phoenix, AZ - 7515 W ENCANTO BLVD, STE 4, 85035

Scottsdale, AZ - 8980 E Indian Bend Rd, Ste D2, 85250

Tempe, AZ - 1320 W Elliot RD, STE 104, 85284

Arkansas

West Memphis, AR - 650 S Service Rd, STE 105, 72301

California

Anaheim, CA - 2004 E LINCOLN AVE, , 92806

BELL, CA - 6939 EASTERN AVE, STE D, 90201

Brea, CA - 2515 E IMPERIAL HWY, STE B, 92821

Colma, CA - 4929 Junipero Serra Blvd, , 94014

Concord, CA - 117 Sun Valley Mall, , 94520

Emeryville, CA - 3980 Hollis Street, , 94608

Gardena, CA - 15900 Crenshaw Blvd, STE D, 90249

GLENDORA, CA - 1331 S LONE HILL AVE, STE 160, 91740

Hayward, CA - 1159 W A ST, , 94541

Hayward, CA - 350 Southland Mall, , 94545

LA HABRA, CA - 1370 S BEACH BLVD, STE B, 90631

Lakewood, CA - 4941 PARAMOUNT BLVD, , 90712

Long Beach, CA - 4010 Atlantic Ave, Suite F, 90807

Los Angeles, CA - 1401 E Gage Ave, STE B, 90001

Los Angeles, CA - 3183 Wilshire Blvd, , 90010

Los Angeles, CA - 3472 E CESAR E CHAVEZ AVE, , 90063

LOS ANGELES, CA - 3650 W Martin Luther King JR B, STE 222, 90008

Milpitas, CA - 447 GREAT MALL DR, STE 126, 95035

Orange, CA - 1715 E. Katella Ave., Unit B, 92867

PLEASANTON, CA - 1384 STONERIDGE MALL RD, , 94588

REDWOOD CITY, CA - 2527 EL CAMINO REAL, , 94061

Richmond, CA - 4200 MacDonald Ave, STE F, 94805

SAN FRANCISCO, CA - 2673 MISSION ST, , 94110

San Jose, CA - 1 Curtner Ave, Ste 40, 95125

San Jose, CA - 1110 S KING RD, STE 30, 95122

San Jose, CA - 1546 Saratoga Ave, Ste P501A, 95129

San Jose, CA - 579 Coleman Avenue, Suite 90, 95110

San Jose, CA - 925 Blossom Hill RD, STE 1013, 95123

SAN LEANDRO, CA - 1415 E. 14th Street, STE A, 94577

SAN LEANDRO, CA - 15100 HESPERIAN BLVD, STE 400B, 94578

SAN MATEO, CA - 457 HILLSDALE MALL, SPC 2132, 94403

San Pablo, CA - 3800 Klose Way, STE E, 94806

SANTA CLARA, CA - 2782 HOMESTEAD RD, , 95051

Santa Fe Springs, CA - 10635 Carmenita Rd, , 90670

Union City, CA - 31079 Courthouse Drive, , 94587

Westminster, CA - 16418 Beach Blvd, Space 16418, 92683

Westminster, CA - 2061 WESTMINSTER MALL, , 92683

Whittier, CA - 13502 Whittier Blvd, STE A-2, 90605

Delaware

Newark, DE - 326 SUBURBAN DR, , 19711

NEWARK, DE - 724 CHRISTIANA MALL, SPACE 725, 19702

Florida

Altamonte Springs, FL - 200 S STATE RD 434, STE 1074, 32714

Apopka, FL - 1712 S Orange Blossom Trl, , 32703

Brandon, FL - 11025 Causeway Blvd, , 33511

BRANDON, FL - 1264 E BRANDON BLVD, , 33511

BRANDON, FL - 671 BRANDON TOWN CENTER MALL, , 33511

CASSELBERRY, FL - 146 STATE ROAD 436, , 32707

Clearwater, FL - 27001 US HIGHWAY 19 N, RM 2048, 33761

Clearwater, FL - 2723 Gulf To Bay Blvd., , 33759

Clermont, FL - 2397 S HIGHWAY 27, STE 430, 34711

Clermont, FL - 513 US HIGHWAY 27, STE B2, 34714

COCOA, FL - 2711 CLEARLAKE RD, STE 3, 32922

Kissimmee, FL - 1395 E Osceola Pkwy, , 34744

Kissimmee, FL - 2683 W Osceola Pkwy, , 34741

Largo, FL - 10500 Ulmerton Road, Unit 235, 33771

Mount Dora, FL - 17258 US HIGHWAY 441, STE 102, 32757

NEW PORT RICHEY, FL - 3030 LITTLE RD, STE E4, 34655

Orange City, FL - 1169 Saxon Blvd, , 32763

Orlando, FL - 11241 E. Colonial Drive, Suite 215, 32817

ORLANDO, FL - 2101 Town Center Blvd, , 32837

Orlando, FL - 2430 S KIRKMAN RD, , 32811

Orlando, FL - 2907 East Colonial Drive, , 32803

Orlando, FL - 3916 S Semoran Blvd, , 32822

ORLANDO, FL - 4200 CONROY RD, STE M217, 32839

Orlando, FL - 4670 Millenia Plaza Way, , 32839

Orlando, FL - 6017 S GOLDENROD RD, STE D, 32822

Orlando, FL - 675 N Alafaya Trl, STE P05, 32828

Orlando, FL - 8001 S ORANGE BLOSSOM TRL, STE 128, 32809

ORLANDO, FL - 8972 Turkey Lake Rd, STE 500, 32819

PALM HARBOR, FL - 33342 US HIGHWAY 19 N., , 34684

Pinellas Park, FL - 3720 Park Blvd, , 33781

PLANT CITY, FL - 2403 James L Redman, STE 1, 33566

Poinciana, FL - 1090 CYPRESS PKWY, , 34759

Port Richey, FL - 8605 US Highway 19 N, , 34668

SAINT CLOUD, FL - 4554 13TH ST, STE B, 34769

SAINT PETERSBURG, FL - 2366 TYRONE SQUARE, STE 732, 33710

Tampa, FL - 15217 N Dale Mabry Hwy, , 33618

TAMPA, FL - 2539 N DALE MABRY HWY, STE 203, 33607

Tampa, FL - 3801 W Gandy Blvd, Ste C, 33611

TAMPA, FL - 5004 E FOWLER AVE, STE D, 33617

TAMPA, FL - 8131 CITRUS PARK TOWN CENTER, , 33625

Tampa, FL - 8314 N Dale Mabry Hwy, , 33614

Tampa, FL - 8502 Citrus Park DR, STE 2898, 33625

Tampa, FL - 8610 W Hillsborough Ave, , 33615

Titusville, FL - 3045 Columbia Blvd, Suite 103, 32780

Winter Garden, FL - 3119 Daniels Rd, Spc #104, 34787

WINTER PARK, FL - 7414 UNIVERSITY BLVD, STE 106, 32792

Illinois

Alton, IL - 317 Homer Adams Parkway, Space FG, 62002

Belleville, IL - 2525 GREEN MOUNT COMMONS DR, STE 120, 62221

Berwyn, IL - 6631 Roosevelt RD, STE F, 60402

Bloomingdale, IL - 326 W ARMY TRAIL RD, STE 130, 60108

Chicago, IL - 1710 W 119TH ST, , 60643

Chicago, IL - 6451 W DIVERSEY AVE, STE G9, 60707

Chicago, IL - 8546 S COTTAGE GROVE AVE, STE G3B, 60619

Collinsville, IL - 1120 Collinsville Crossing, , 62234

FAIRVIEW HEIGHTS, IL - 5959 N ILLINOIS ST, , 62208

Glen Carbon, IL - 3022 S State Rte 159, , 62034

GRANITE CITY, IL - 1300 SCHAEFER RD, STE F, 62040

LINCOLNWOOD, IL - 3333 W TOUHY AVE, STE H14, 60712

Lockport, IL - 16113 S FARRELL RD, , 60441

Oak Lawn, IL - 8767 RIDGELAND AVE, , 60453

ROSEMONT, IL - 7064 MANNHEIM RD, , 60018

SHILOH, IL - 3680 GREEN MOUNT CROSSING RD, , 62269

South Elgin, IL - 478 Randall Rd, , 60177

TINLEY PARK, IL - 16205 HARLEM AVE, STE D, 60477

Vernon Hills, IL - 700 N Milwaukee Ave, Suite 142, 60061

Waukegan, IL - 1515 N LEWIS AVE, , 60085

Waukegan, IL - 3937 Fountain Square PL, , 60085

Wheaton, IL - 73 DANADA SQ E, , 60189

Wood River, IL - 662 Wesley Drive, , 62095

Indiana

Avon, IN - 10415 E US HIGHWAY 36, , 46123

Brownsburg, IN - 351 W NORTHFIELD DR, , 46112

Camby, IN - 8411 WINDFALL LN, , 46113

Carmel, IN - 14405 CLAY TERRACE BLVD, STE 135, 46032

Franklin, IN - 2179 N MORTON ST, STE 2, 46131

Greenfield, IN - 1905 Melody Lane, , 46140

GREENWOOD, IN - 1251 US HIGHWAY 31 N, STE D/8A, 46142

Greenwood, IN - 916 US HIGHWAY 31 N, , 46142

INDIANAPOLIS, IN - 10635 PENDLETON PK, STE C1, 46236

INDIANAPOLIS, IN - 10777 E WASHINGTON ST, , 46229

Indianapolis, IN - 3269 WEST 86TH ST, RT 12A, 46268

Indianapolis, IN - 3778 S East ST, , 46227

Indianapolis, IN - 4401 E 10TH ST, STE 13, 46201

Indianapolis, IN - 4525 LAFAYETTE RD, Unit B, 46254

Indianapolis, IN - 5816 Crawfordsville Rd., , 46224

INDIANAPOLIS, IN - 6020 E 82ND ST, , 46250

INDIANAPOLIS, IN - 6905 S EMERSON AVE, STE E, 46237

INDIANAPOLIS, IN - 7255 N KEYSTONE AVE, , 46240

INDIANAPOLIS, IN - 7319 US 31 S, STE B, 46227

Martinsville, IN - 383 Grand Valley Blvd, , 46151

Noblesville, IN - 13904 Town Center Blvd, Suite 300, 46060

Noblesville, IN - 16763 Clover Rd, , 46060

PLAINFIELD, IN - 2669 E MAIN ST, , 46168

Shelbyville, IN - 138 LEE BLVD, , 46176

Kansas

Kansas City, KS - 1843 Village West Parkway, #C-105, 66111

Leavenworth, KS - 1100 Eisenhower Rd, , 66048

Lenexa, KS - 9672 Quivera Road, , 66215

MISSION, KS - 5730 Antioch Rd, , 66202

Olathe, KS - 11949 S Strang Line Rd, Ste 10, 66062

Olathe, KS - 295 N. K-7 HWY, , 66061

Overland Park, KS - 11775 W 95TH ST, , 66214

Roeland Park, KS - 5016 ROE BLVD, , 66205

Shawnee Mission, KS - 16310 W 65TH ST, SPC D, 66217

Massachusetts

Boston, MA - 40 WINTER ST, , 02108

Braintree, MA -117 PEARL ST, , 02184

BRAINTREE, MA - 250 GRANITE ST, STE 1035B, 02184

Brookline, MA - 271 Harvard St, , 02446

BURLINGTON, MA - 75 MIDDLESEX TURNPIKE, , 01803

CAMBRIDGE, MA - 100 CAMBRIDGE SIDE PL, SPACE N121, 02141

Chelsea, MA - 1100 Revere Beach Pkwy, , 02150

Dedham, MA - 336 Providence Hwy, , 02026

FRAMINGHAM, MA - 400 COCHITUATE RD, , 01701

Lowell, MA - 199 Plain Street, Unit 6A, 01852

Malden, MA - 44 BROADWAY, STE A110, 02148

Methuen, MA - 184 Haverhill Street, , 01844

Methuen, MA - 90 PLEASANT VALLEY ST, STE 240, 01844

Natick, MA - 1245 Worcester ST, Ste 1030, 01760

Peabody, MA - 210 Andover St, Space E121 Rt 128 & Rt 114, 01960

Peabody, MA - 300 Andover ST, , 01960

Roslindale, MA - 674 American Legion Highway, , 02131

Salem, MA - 440 Highland Ave, , 01970

SAUGUS, MA - 1277 BROADWAY, , 01906

STOUGHTON, MA - 1334 PARK ST, , 02072

Waltham, MA - 1019 Trapelo Road, , 02452

Maryland

Bethesda, MD - 7101 Democracy Blvd, STE 1186, 20817

Clinton, MD - 8871 BRANCH AVE, Ste C, 20735

GERMANTOWN, MD - 13042 MIDDLEBROOK RD, STE 230, 20874

MONTGOMERY VILLAGE, MD - 18328 Contour Road, , 20877

Oxon Hill, MD - 4917 INDIAN HEAD HWY, , 20745

SILVER SPRING, MD - 11160 Veirs Mill RD, , 20902

Waldorf, MD - 11110 MALL CIR, STE L-05, 20603

WALDORF, MD - 3067 WALDORF MARKET PLACE, , 20603

Minnesota

APPLE VALLEY, MN - 15465 CEDAR AVENUE, UNIT 150, 55124

Bloomington, MN - 60 E Broadway, #N351, 55425

Bloomington, MN - 7909 Southtown Center, Suite 309, 55431

Brooklyn Park, MN - 7655 JOLLY LN, , 55428

Burnsville, MN - 14017 GRAND AVE, , 55337

Coon Rapids, MN - 12613 Riverdale Blvd., , 55448

CRYSTAL, MN - 349 WILLOW BND, , 55428

Eagan, MN - 3344 Promenade Ave, Ste 104, 55121

Eden Prairie, MN - 8256 COMMONWEALTH DR, , 55344

Lino Lakes, MN - 717 Apollo Drive, Suite 120, 55014

Maple Grove, MN - 7775 MAIN ST N, , 55369

MAPLEWOOD, MN - 3035 WHITE BEAR AVE N, , 55109

MINNEAPOLIS, MN - 2701 39TH AVE NE, STE E116, 55421

Minneapolis, MN - 4190 VINEWOOD LN N, STE 112, 55442

MINNEAPOLIS, MN - 599 Northtown Dr NE, STE 200, 55434

Richfield, MN - 34 W 66TH ST, , 55423

Roseville, MN - 2480 Fairview Ave N, , 55113

Shakopee, MN - 8042 OLD CARRIAGE CT, , 55379

West St Paul, MN - 2008 ROBERT ST S, , 55118

Woodbury, MN - 1505 Queens Drive, , 55125

Missouri

Arnold, MO - 2168 Michigan Ave, , 63010

BALLWIN, MO - 14248 Manchester Rd, STE B, 63011

Creve Coeur, MO - 12589 Olive Blvd, , 63141

Fenton, MO - 98 Gravois Bluff Cir, Ste G, 63026

Florissant, MO - 14031 New Halls Ferry Rd, , 63033

Independence, MO - 4201 S NOLAND RD, STE V, 64055

Jennings, MO - 8025 W Florissant Ave, Ste D, 63136

Kansas City, MO - 215B NE Englewood Road, , 64118

Kansas City, MO - 8416 CHURCH RD, , 64157

KANSAS CITY, MO - 8602 N BOARDWALK AVE, STE 32, 64154

Kansas City, MO - 906 Westport RD, STE 540, 64111

Lake St Louis, MO - 6285 Ronald Reagan Drive, , 63367

Maplewood, MO - 1821 Maplewood Commons Dr, , 63143

Mehlville, MO - 134 S County Center Way, , 63129

O Fallon, MO - 2275 HWY K, , 63368

Raytown, MO - 9203 E STATE ROUTE 350, , 64133

SAINT CHARLES, MO - 2019 Zumbehl RD, , 63303

Saint Joseph, MO - 3302 S. Belt Hwy, , 64503

SAINT JOSEPH, MO - 5301 N BELT HWY, STE 103, 64506

Saint Louis, MO - 2049 SAINT LOUIS GALLERIA, , 63117

SAINT LOUIS, MO - 3702 S KINGSHIGHWAY BLVD, , 63109

SAINT PETERS, MO - 7094 MEXICO RD, , 63376

St. Johns, MO - 9012 ST CHARLES ROCK RD, STE 10, 63114

Sunset Hills, MO - 10757 SUNSET HILLS PLZ, , 63127

Wentzville, MO - 1919 Wentzville Pkwy, , 63385

Mississippi

Hernando, MS - 2670 McIngvale Rd, Suite B, 38632

Olive Branch, MS - 8110 CAMP CREEK RD, Ste 126, 38654

SOUTHAVEN, MS - 175 GOODMAN RD W, STE C, 38671

North Carolina

APEX, NC - 1079 Beaver Creek Commons DR, STE 100, 27502

Asheboro, NC - 1220 E Dixie DR, STE B, 27203

Burlington, NC - 1449 UNIVERSITY DR, STE A, 27215

BURLINGTON, NC - 309 Huffman Mill Rd, Suite 322, 27215

CARY, NC - 2472 WALNUT ST, , 27518

Charlotte, NC - 1824 Galleria Blvd., , 28270

Charlotte, NC - 310 S SHARON AMITY RD, , 28211

Charlotte, NC - 3320 Wilkinson Boulevard, , 28208

CHARLOTTE, NC - 4704 SOUTH BLVD, SUITE B, 28217

Charlotte, NC - 7856 REA RD, STE C-1A, 28277

CHARLOTTE, NC - 8925 J M KEYNES DR, STE 5, 28262

Charlotte, NC - 8951 S Tryon ST, , 28273

Charlotte, NC - 9749 Northlake Centre Pkwy, STE C, 28216

Concord, NC - 160 Concord Commons PL SW, STE D2, 28027

CONCORD, NC - 8111 CONCORD MILLS BLVD, STE 215, 28027

DURHAM, NC - 1804 N POINTE DR, STE F, 27705

Durham, NC - 3415 Westgate Drive, , 27707

DURHAM, NC - 5408 NEW HOPE COMMONS DR, STE 123B, 27707

DURHAM, NC - 6910 FAYETTEVILLE RD, STE 2400, 27713

Fuquay Varina, NC - 1045 E BROAD ST, Ste A-1, 27526

GARNER, NC - 171 SHENSTONE LN, , 27529

Garner, NC - 5121 NC HIGHWAY 42 W, STE 110, 27529

Gastonia, NC - 117 N MYRTLE SCHOOL RD, STE 140, 28052

Gastonia, NC - 2980 E FRANKLIN BLVD, STE 42, 28056

Greensboro, NC - 1216 BRIDFORD PKWY, STE A, 27407

Greensboro, NC - 1604 Highwoods Blvd, Space C-103, 27410

GREENSBORO, NC - 311 FOUR SEASONS TOWN CTR, , 27407

GREENSBORO, NC - 3118-A NORTHLINE AVENUE, , 27408

GREENSBORO, NC - 3375 BATTLEGROUND AVE, , 27410

GREENSBORO, NC - 4203 W WENDOVER AVE, STE C, 27407

HENDERSON, NC - 390 N COOPER DR, STE A1, 27536

High Point, NC - 2640 S MAIN ST, STE 105, 27263

HUNTERSVILLE, NC - 9815 SAM FURR RD, STE D, 28078

Indian Trail, NC - 14045 Independence Blvd, Ste C-1, 28079

Kannapolis, NC - 2233 SPIDER DR, , 28083

Kernersville, NC - 1060 S MAIN ST, STE A/B, 27284

Lexington, NC - 220 Lowes Blvd, , 27292

MATTHEWS, NC - 2211 MATTHEWS TOWNSHIP PKWY, STE H, 28105

Mocksville, NC - 191 Cooper Creek Drive, Suite 112, 27028

MONROE, NC - 2115 W ROOSEVELT BLVD., STE 102, 28110

Monroe, NC - 2825 W Highway 74, STE 1G, 28110

Mooresville, NC - 168 NORMAN STATION BLVD, STE DD, 28117

Morrisville, NC - 1113 Market Center Dr, , 27560

Pineville, NC - 11025 Carolina Place Pkwy, Ste D6, 28134

RALEIGH, NC - 3023 CAPITAL BLVD, STE 107, 27604

RALEIGH, NC - 4325 GLENWOOD AVE, , 27612

Raleigh, NC - 4454 Fayetteville Road, , 27603

RALEIGH, NC - 4531 NEW BERN AVE, STE 120, 27610

Raleigh, NC - 5260 Capital Blvd, Ste 103, 27616

RALEIGH, NC - 5959 TRIANGLE TOWN BLVD, STE 1030, 27616

RALEIGH, NC - 8301 BRIER CREEK PKWY, STE 105, 27617

Randleman, NC - 995 HIGH POINT ST, STE B-4, 27317

Shelby, NC - 715 E DIXON BLVD, STE 14, 28152

Smithfield, NC - 1285 N Brightleaf Blvd, , 27577

Thomasville, NC - 1587 Liberty Dr, Ste 5, 27360

WAKE FOREST, NC - 11216 CAPITAL BLVD, STE 110, 27587

Winston-Salem, NC - 1036 HANES MALL BLVD, , 27103

Winston-Salem, NC - 3320 SILAS CREEK PKWY, Space DL 400, 27103

Winston-Salem, NC - 3581 Parkway Village CT, , 27127

Winston-Salem, NC - 402 E Hanes Mill Rd, , 27105

Zebulon, NC - 877 E Gannon Ave, Suite 304, 27597

New Hampshire

Nashua, NH - 310 Daniel Webster Hwy, Ste 206, 03060

Plaistow, NH - 4 PLAISTOW RD, , 03865

Salem, NH - 92 CLUFF CROSSING RD, , 03079

Salem, NH - 99 Rockingham Park Blvd, Space E-261, 03079

Seabrook, NH - 700 Lafayette Road, , 03874

Bayonne, NJ - 205 LEFANTE WAY, , 07002

New Jersey

Bayonne, NJ - 487 Broadway, , 07002

CHERRY HILL, NJ - 500 ROUTE 38, STE 8, 08002

Deptford, NJ - 1750 Deptford Center Rd, STE 2087, 08096

Edison, NJ - 561 US HIGHWAY 1, STE E8, 08817

Englewood, NJ - 17 W Palisade Ave, , 07631

GARWOOD, NJ - 300 SOUTH AVE, , 07027

HILLSBOROUGH, NJ - 315 ROUTE 206, UNIT 905, 08844

JERSEY CITY, NJ - 701 ROUTE 440, SPACE 14, 07304

LIVINGSTON, NJ - 112 EISENHOWER PKWY, Ste 2047, 07039

Midland Park, NJ - 85 Godwin Avenue, STE 9, 07432

Mount Laurel, NJ - 10 Centerton Road, Suite C, 08054

OLD BRIDGE, NJ - 1114 US HIGHWAY 9, , 08857

Perth Amboy, NJ - 365 Convery Blvd, , 08861

RAMSEY, NJ - 25 INTERSTATE SHOP CTR, , 07446

Rockaway, NJ - 207 Enterprise Drive, Suite 5, 07866

ROCKAWAY, NJ - 301 MT HOPE AVENUE, , 07866

West Orange, NJ - 495 PROSPECT AVE, STE 506, 07052

Nevada

HENDERSON, NV - 1221 S BOULDER HWY, STE 120, 89015

Henderson, NV - 2631 Windmill Pkwy, , 89074

HENDERSON, NV- 560 MARKS ST, STE F, 89014

Henderson, NV - 619 N Stephanie St, , 89014

Las Vegas, NV - 1291 S Decatur Blvd, Suite 130, 89102

Las Vegas, NV - 3115 N RAINBOW BLVD, STE B, 89108

Las Vegas, NV - 3125 E Tropicana Ave, Ste E, 89121

LAS VEGAS, NV - 3200 LAS VEGAS BLVD S, STE A-31, 89109

Las Vegas, NV - 4043 S MARYLAND PKWY, , 89119

Las Vegas, NV - 4150 Blue Diamond Road, Suite 101, 89139

LAS VEGAS, NV - 4300 MEADOWS LANE, SUITE 2220, 89107

Las Vegas, NV - 5060 BOULDER HWY, STE 105, 89122

Las Vegas, NV - 5130 S FORT APACHE RD, STE 280, 89148

Las Vegas, NV - 6016 W TROPICANA AVE, Ste 2, 89103

LAS VEGAS, NV - 6512 N DECATUR BLVD, STE 120, 89131

Las Vegas, NV - 7017 Spring Mountain Rd, Ste 102-9, 89117

Las Vegas, NV - 7290 ARROYO CROSSING PKWY, STE 130, 89113

LAS VEGAS, NV - 7950 W Tropical Pkwy, STE 130, 89149

Las Vegas, NV - 83 N NELLIS BLVD, , 89110

Las Vegas, NV - 947 S RAINBOW BLVD, , 89145

LAS VEGAS, NV - 9975 S EASTERN AVE, STE 125, 89183

Nellis AFB, NV - 5691 Rickenbacker RD, , 89191

North Las Vegas, NV - 1735 W CRAIG RD, STE 3, 89032

North Las Vegas, NV - 2119 E Lake Mead Blvd, , 89030

New York

Bronx, NY - 2163A White Plains RD, , 10462

Bronx, NY - 2744 E. Tremont Ave, , 10461

Bronx, NY - 418 WESTCHESTER AVE, , 10455

Brooklyn, NY - 115 Court ST, , 11201

Brooklyn, NY - 5406 5th Ave, , 11220

GARDEN CITY, NY - 630 OLD COUNTRY RD, STE 1071B, 11530

JACKSON HEIGHTS, NY - 3729 82ND ST, , 11372

NEW ROCHELLE, NY - 33 LECOUNT PLACE, , 10801

New York, NY - 1282 BROADWAY, , 10001

New York, NY - 251 W 125TH ST, STE 5, 10027

New York, NY - 32 E 14th ST, , 10003

OCEANSIDE, NY - 3163 LONG BEACH RD, , 11572

Rockville Centre, NY - 311 Merrick Road, , 11570

West Babylon, NY - 82 Route 109, , 11704

West Hempstead, NY - 466 Hempstead Turnpike, , 11552

Ohio

Akron, OH - 790 ARLINGTON RDG, STE 213, 44312

Avon, OH - 36050 Detroit Road, Space Q, 44011

Bedford, OH - 422 Northfield Rd, Ste A-5, 44146

BROOKLYN, OH - 4828 RIDGE RD, , 44144

Brunswick, OH - 1418 Town Center Blvd, Ste A-10, 44212

Canal Winchester, OH - 6603 Winchester Blvd, , 43110

Circleville, OH - 1446 Circleville Plaza Dr, , 43113

Cleveland, OH - 3435 STEELYARD DR, , 44109

Cleveland Heights, OH - 3582 Mayfield Rd, Ste J-9B, 44118

COLUMBUS, OH - 1500 POLARIS PKWY, STE 2152, 43240

COLUMBUS, OH - 1605 GEORGESVILLE SQ DR, , 43228

COLUMBUS, OH - 1611 N HIGH ST, , 43201

Columbus, OH - 2694 S HAMILTON RD, , 43232

COLUMBUS, OH - 3102 KINGSDALE CTR, , 43221

Columbus, OH - 3453 CLEVELAND AVE, , 43224

COLUMBUS, OH - 3733 E BROAD ST, , 43213

Columbus, OH - 3858 MORSE RD, , 43219

Columbus, OH - 3955 W Broad ST, , 43228

Columbus, OH - 5057 N HIGH ST, STE F, 43214

Cuyahoga Falls, OH - 396 Howe Avenue, , 44221

Dublin, OH - 7646 SAWMILL RD, , 43016

Elyria, OH - 249 Midway Blvd, STE C, 44035

FAIRLAWN, OH - 3763 W MARKET ST, , 44333

Fairview Park, OH - 3101 Westgate, , 44126

Garfield Heights, OH - 9781 Vista Way, , 44125

GROVE CITY, OH - 1705 STRINGTOWN RD, , 43123

Heath, OH - 83 Central Pkwy, , 43056

HILLIARD, OH - 1720 HILLIARD ROME RD, , 43026

KENT, OH - 4050 CASCADES BLVD, , 44240

Kent (Franklin Twsp), OH - 2500 State Route 59, , 44266

Lakewood, OH - 14869 Detroit Ave, Ste 7, 44107

Lancaster, OH - 1370 Ety Rd, Ste 115, 43130

MACEDONIA, OH - 8210 MACEDONIA COMMONS BLVD, STE 50, 44056

MAYFIELD HEIGHTS, OH - 6379 MAYFIELD RD, , 44124

MEDINA, OH - 1104 N COURT ST, STE C, 44256

Mentor, OH - 7850 Mentor Ave, STE 150, 44060

Mentor, OH - 9205 Mentor Avenue, , 44060

Newark, OH - 1381 N 21ST ST, , 43055

North Olmsted, OH

5102 Great Northern Plz S, , 44070

Parma, OH - 6652 Ridge Rd, , 44129

Powell, OH - 8703 Owenfield Dr, , 43065

REYNOLDSBURG, OH - 2923 TAYLOR RD EXT, , 43068

Shaker Heights, OH - 16657 Chagrin Blvd, Space 25, 44120

STOW, OH - 3490 HUDSON DR, , 44224

Strongsville, OH - 18082 Royalton Rd., , 44136

Westerville, OH - 730 N STATE ST, STE B-18, 43082

Whitehall, OH - 3598 E Main ST, , 43213

Willoughby, OH - 36181 Euclid Ave, , 44094

Pennsylvania

Allentown, PA - 1042 MILLCREEK RD, STE 33, 18106

ALLENTOWN, PA - 1634 N CEDAR CREST BLVD, , 18104

Allentown, PA - 923 AIRPORT CENTER DR, , 18109

Bethel Park, PA - 5055 Library Road, , 15102

Bethlehem, PA - 3926 LINDEN ST, , 18017

Boothwyn, PA - 653 CONCHESTER RD, , 19061

Bridgeville, PA - 1025 Washington Pike, , 15017

Collingdale, PA - 1207 MacDade Blvd, Ste 170, 19023

Easton, PA - 3087 William Penn Hwy, , 18045

EASTON, PA - 3782 EASTON NAZARETH HWY, , 18045

Exton, PA - 129 W Lincoln Hwy, , 19341

Hamburg, PA - 1740 Tilden Ridge Dr, , 19526

Lehighton, PA - 1241 Blakeslee Boulevard DR E, , 18235

Lower Burrell, PA - 163 Hillcrest Shopping Ctr, Spc 163, 15068

Monroeville, PA - 5 Miracle Mile Shopping Ctr, , 15146

Natrona Heights, PA - 64 Highlands Mall, , 15065

North Versailles, PA - 1728-1730 Greensburg Ave, , 15137

Philadelphia, PA - 2201 Cottman Ave, STE 245, 19149

Philadelphia, PA - 2427 Aramingo Ave, Suite 8, 19125

Philadelphia, PA - 2539 Castor Ave, STE D, 19134

PITTSBURGH, PA - 100 ROBINSON CENTER DR, UNIT #2570, 15205

Pittsburgh, PA - 1611 S Braddock Ave, Ste 202, 15218

PITTSBURGH, PA - 301 SOUTH HILLS VILLAGE, ROOM 1112A, 15241

Pittsburgh, PA - 312 McHolme DR, Building 2, 15275

PITTSBURGH, PA - 4110 BROWNSVILLE RD, , 15227

Pittsburgh, PA - 4801 McKnight Rd, Ste 107, 15237

Pittsburgh, PA - 645 Clairton Blvd, Suite #47, 15236

Pittsburgh, PA - 957 FREEPORT RD, , 15238

Quakertown, PA - 210 N WEST END BLVD, , 18951

READING, PA - 1141 Berkshire Blvd, , 19610

Reading, PA - 4611 PERKIOMEN AVE, , 19606

Richboro, PA - 800 Bustleton Pike, , 18954

Springfield, PA - Springfield Mall, 1250 Baltimore Pike, 19064

Temple, PA - 5370 Allentown Pike, Unit H8, 19560

Warrington, PA - 1661 Easton Road, , 18976

Washington, PA - 48 Trinity Point Dr, STE 4, 15301

West Chester, PA - 1115 W Chester Pike, Ste A-10, 19382

WHITEHALL, PA - 242 LEHIGH VALLEY MALL, , 18052

Whitehall, PA - 2653 MacArthur Rd, , 18052

WYOMISSING, PA - 1665 STATE HILL RD, STE A6, 19610

South Carolina

AIKEN, SC - 2551 WHISKEY RD, , 29803

Aiken, SC - 3555 RICHLAND AVE W, STE 168, 29801

ANDERSON, SC - 3116 N MAIN ST, , 29621

Anderson, SC - 3810 Liberty Hwy, STE 2, 29621

Boiling Springs, SC - 3906 Highway 9, Unit E, 29316

Camden, SC - 1670 Springdale Dr, , 29020

CLEMSON, SC - 1067 TIGER BLVD, STE 60, 29631

Columbia, SC - 1725 Broad River Road, , 29210

Columbia, SC - 240 HARBISON BLVD, STE 3, 29212

Columbia, SC - 327 Killian Rd, Ste A-9, 29203

COLUMBIA, SC - 461 TOWN CENTER PLACE, STE 2, 29229

Columbia, SC - 5496 Forest Dr, , 29206

Columbia, SC - 6080 Garners Ferry Rd, STE B, 29209

COLUMBIA, SC - 7546 GARNERS FERRY RD, STE 200B, 29209

Easley, SC - 128 Rolling Hills Cir, STE D, 29640

Fort Jackson, SC - 4110 MOSEBY ST, 88FES BLDG 4110 MOSEBY AAFES, 29207

Fort Mill, SC - 10092 Charlotte HWY, Ste 105, 29707

FORT MILL, SC - 1135 Stonecrest Blvd, Suite 121, 29708

Gaffney, SC - 1431 W Floyd Baker Blvd, , 29341

Greenville, SC - 101 Verdae Blvd., Ste. 110, 29607

GREENVILLE, SC - 1511 WOODRUFF RD, STE F, 29607

Greenville, SC - 6134 White Horse Road, #B-2, 29611

Greenville, SC - 700 Haywood RD, STE 146, 29607

Greer, SC - 14039 E WADE HAMPTON BLVD, STE 10, 29651

Laurens, SC - 922 E Main St, Ste C, 29360

Lexington, SC - 1792 S LAKE DR, STE 70, 29073

Lexington, SC - 5570 Sunset Boulevard, Suite B, 29072

Newberry, SC - 2814 Main St, , 29108

Orangeburg, SC - 2843 NORTH RD, , 29118

Rock Hill, SC - 2391 DAVE LYLE BLVD, STE 102, 29730

ROCK HILL, SC - 526 JOHN ROSS PKWY, STE 105; BLD A, 29730

Simpsonville, SC - 404 Harrison Bridge Rd, Ste 102, 29680

Spartanburg, SC - 131 Dorman Centre Dr, , 29301

SPARTANBURG, SC - 200 DAWN REDWOOD DR, STE 300, 29307

Sumter, SC - 1271 Broad St, , 29150

Taylors, SC - 3023R Wade Hampton Blvd., , 29687

Travelers Rest, SC - 3 Benton Rd, Ste C, 29690

West Columbia, SC - 2333 Augusta Rd, , 29169

Tennessee

Bartlett, TN - 5985 Stage Rd, Ste 30, 38134

COLLIERVILLE, TN - 305 NEW BYHALIA RD, STE 104, 38017

Cordova, TN - 465 N Germantown Pkwy, Ste 110, 38018

Covington, TN - 1603 Highway 51 S, , 38019

Memphis, TN - 1680 Union Ave, STE 110, 38104

MEMPHIS, TN - 2760 N GERMANTOWN PKWY, STE 222, SPC 2260, 38133

Memphis, TN - 2878 Wolfcreek Pkwy, , 38133

Memphis, TN - 3854 Austin Peay Hwy, , 38128

Memphis, TN - 5043 Park Avenue, , 38117

Memphis, TN - 6223 WINCHESTER RD, , 38115

MEMPHIS, TN - 7539 WINCHESTER RD, , 38125

MILLINGTON, TN - 8507 US HIGHWAY 51 N, STE 105, 38053

Texas

Allen, TX - 170 E Stacy Rd, BLDG 2322, 75002

Allen, TX - 816 W MCDERMOTT DR, STE 328, 75013

Balch Springs, TX - 12209 Lake June Rd, Ste 400, 75180

Baytown, TX - 4508 Garth Rd, Ste E, 77521

Carrollton, TX - 1906 E BELT LINE RD, , 75006

Conroe, TX - 1317 W DAVIS ST, STE A, 77304

Crosby, TX - 14405 FM 2100 RD, STE M, 77532

Cypress, TX - 25680 HWY 290, , 77429

Dallas, TX - 3215 KIRNWOOD DR, STE 103, 75237

Dallas, TX - 3450 Webb Chapel Ext, , 75220

Dallas, TX - 6109 Greenville Ave, , 75206

DALLAS, TX - 9208 E R L THORNTON FWY, STE 205 B, 75228

Decatur, TX - 1208 S FM 51, Ste A, 76234

FLOWER MOUND, TX - 6161 LONG PRAIRIE RD, STE 120, 75028

Fort Worth, TX - 4200 S Freeway, Ste 1013, 76115

Fort Worth, TX - 562 Alta Mere DR, , 76114

Garland, TX - 3112 N JUPITER RD, STE 308, 75044

GARLAND, TX - 5949 BROADWAY BLVD, STE 130, 75043

Houston, TX - 10013 Almeda Genoa Rd, Ste B, 77075

Houston, TX - 1440 FRY RD, , 77084

Houston, TX - 22545 State Highway 249, STE 110, 77070

HOUSTON, TX - 303 MEMORIAL CITY WAY, #331, 77024

Houston, TX - 5085 Westheimer RD, STE 3510, 77056

Houston, TX - 5770 HOLLISTER ST, STE D, 77040

Irving, TX - 909 E IRVING BLVD, , 75060

Lewisville, TX - 1081 W Main ST, Ste 111, 75067

Lewisville, TX - 565 E ROUND GROVE RD, STE 202, 75067

MANSFIELD, TX - 1811 HIGHWAY 287 N, STE 104, 76063

McKinney, TX - 4100 S Lake Forest DR, STE T12, 75070

Midlothian, TX - 151 Walton Way, , 76065

Missouri City, TX - 5950 HIGHWAY 6, STE D, 77459

Murphy, TX - 222 E FM 544, Suite 206, 75094

Pasadena, TX - 5761 Fairmont Pkwy, , 77505

Pearland, TX - 10504 BROADWAY ST, Ste D, 77584

Richardson, TX - 1332 S Plano Rd, Ste 630, 75081

Roanoke, TX - 1224 N Hwy 377, STE 107, 76262

ROWLETT, TX - 5401 KENWOOD DR, , 75089

Spring, TX - 19507 I-45 North, Suite 500B, 77388

Sugar Land, TX - 16535 Southwest Freeway, Space #400, 77479

ALEXANDRIA, VA - 5965 KINGSTOWNE TOWNE CTR, STE 120, 22315

Virginia

Alexandria, VA - 6244 Little River Tpke, Spc 6244 G, 22312

ARLINGTON, VA - 1100 S HAYES ST, FLR 1 STE M-154, 22202

Ashland, VA - 131 Hill Carter Pkwy, , 23005

Baileys Crossroads, VA - 3519 S Jefferson St, , 22041

Chantilly, VA - 25050 Riding Plz, Ste 120, 20152

Chesapeake, VA - 1320 GREENBRIAR PKWY, STE 310B, 23320

Chesapeake, VA - 237 BATTLEFIELD BLVD S, SPC 14 F, 23322

Chesapeake, VA - 4107 Portsmouth Blvd, Ste 112, 23321

Chester, VA - 11946 Iron Bridge Plz, STE 17, 23831

Chesterfield, VA - 7329 Hancock Village Dr, , 23832

Colonial Heights, VA - 707 Southpark Blvd, , 23834

DULLES, VA - 21100 DULLES TOWN CIR, STE 209, 20166

Fairfax, VA - 12231 Fair Lakes Promenade Dr, , 22033

FAIRFAX, VA - 9446 MAIN STREET, , 22031

Fort Lee, VA - 1431 Mahone Ave, Building 9025, 23801

GAINESVILLE, VA - 7336 ATLAS WALK WAY, , 20155

GLEN ALLEN, VA - 11436 W BROAD ST, , 23060

GLEN ALLEN, VA - 9853 Brook Rd, STE 105, 23059

Hampton, VA - 2376 McMenamin St, , 23666

Hampton, VA - 2400 Cunningham Drive, , 23666

HENRICO, VA - 9085 Staple Mill RD, STE 3, 23228

Manassas, VA - 11664 SUDLEY MANOR DR, SPC 50 C, 20109

MANASSAS, VA - 9534 LIBERIA AVE, , 20110

MC LEAN, VA - 7927 Tysons Corner Ctr, STE F61, 22102

MECHANICSVILLE, VA - 7264 MECHANICSVILLE TURNPIKE, STE A, 23111

MIDLOTHIAN, VA - 12417 TENNESSEE PLAZA, , 23112

Midlothian, VA - 15519 WC Commons Way, , 23113

NEWPORT NEWS, VA - 12300 JEFFERSON AVE, SP 606, 23602

Newport News, VA -12551 Jefferson Ave., Suite 113, 23602

Newport News, VA - 1386 LEE BLVD, FORT EUSTIS, 23604

Newport News, VA - 605 NEWMARKET DR N, STE 6, 23605

Norfolk, VA - 1710 E Little Creek Rd, STE 107, 23518

NORFOLK, VA - 300 MONTICELLO AVE, STE 196A, 23510

NORFOLK, VA - 5802 E VIRGINIA BEACH BLVD, STE 125, 23502

Norfolk, VA - 742A W 21ST ST, , 23517

Norfolk, VA - 7525 Tidewater Drive, Suite #2B, 23505

Petersburg, VA - 3330 S CRATER RD, , 23805

PORTSMOUTH, VA - 4020 VICTORY BLVD, SPACE 2, 23701

RESTON, VA - 1468 N POINT VILLAGE CTR, , 20194

Richmond, VA - 11440 Midlothian Turnpike, , 23235

Richmond, VA - 1500 W Broad St, , 23220

Richmond, VA - 1531 N PARHAM RD, , 23229

RICHMOND, VA - 2549 SHEILA LANE, , 23225

Richmond, VA - 4501 S LABURNUM AVE, SPC 545, 23231

Richmond, VA - 7017 Forest Hill Avenue, , 23225

Richmond, VA - 8131 Brook Rd, Ste B, 23227

Springfield, VA - 6575 FRONTIER DR, STE M, 22150

Sterling, VA - 22000 Dulles Retail Plaza, Ste 140, 20166

Suffolk, VA - 1201 N Main St, Ste 500, 23434

Suffolk, VA - 6255 College Drive, Suite H, 23435

Virginia Beach, VA - 1063 Independence Blvd, , 23455

VIRGINIA BEACH, VA - 1169 NIMMO PARKWAY, SUITE 208, 23456

Virginia Beach, VA - 2029 Lynnhaven Pkwy, STE 600, 23456

Virginia Beach, VA

4001 Virginia Beach Blvd, Unit 116, 23452

Virginia Beach, VA - 5020 FERRELL PKWY, , 23464

VIRGINIA BEACH, VA - 701 LYNNHAVEN PARKWAY, SPACE C-21, 23452

Virginia Beach, VA - 768 Hilltop North Shopping Ctr, , 23451

Virginia Beach, VA - 869 Lynnhaven Pkwy, Ste 115, 23452

Woodbridge, VA - 13277 Worth Avenue, , 22192

WOODBRIDGE, VA - 14070 SHOPPERS BEST WAY, STE 26, 22192

WOODBRIDGE, VA - 2700 POTOMAC MILLS CIR, STE 158, 22192

Yorktown, VA - 2643 George Washington Hwy, Unit D, 23693

The list was taken from GamingIntel, but it is important to note that there is still no confirmation as to how many consoles will be sold per store.

