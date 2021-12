With gamers finding it extremely hard to purchase the PS5 restock online, GameStop is coming out with one more restock on Dec. 30. With that, this new wave of restocking for the Sony console will be an exclusive in-store offering.

As per a PS5 restock tracker Twitter account, there will be a new wave of PlayStation 5s in stock this coming Dec.30. The account linked an article by GamingIntel providing all the GameStop locations in the United States.

Here are All the GameStop PS5 Restock Stores:

Huntsville, AL

6275 UNIVERSITY DR NW, 35806

Prattville, AL

1961 Cobbs Ford Rd, 36066

Tuscaloosa, AL

1800 MCFARLAND BLVD E, 35404

Jonesboro, AR

1810 E Highland Dr, 72401

Casa Grande, AZ

1747 E FLORENCE BLVD, 85122

Flagstaff, AZ

2700 S Woodlands Village, 86001

Sierra Vista, AZ

480 N HWY 90 BYP, 85635

Tucson, AZ

1656 W VALENCIA RD, 85746

5620 E Broadway Blvd, 85711

Aliso Viejo, CA

27032 La Paz Rd, 92656

ANTIOCH, CA

5819 LONE TREE WAY, 94531

Apple Valley, CA

19201 BEAR VALLEY RD, 92308

Bakersfield, CA

2200 Panama Ln, 93307

Bakersfield, CA

2657 FASHION PL, 93306

2701 MING AVE, 93304

9160 ROSEDALE HWY, 93312

Beaumont, CA

1668 E 2nd St, 92223

Chico, CA

1950 E 20TH ST, 95928

Clovis, CA

785 W Herndon Ave, 93612

Eureka, CA

3300 Broadway, 95501

Fresno, CA

3235 N 1ST ST, 93726

4846 E Kings Canyon Rd, 93727

703 E SHAW AVE, 93710

Hanford, CA

186 NORTH 12th AVE, 93230

HIGHLAND, CA

4160 HIGHLAND AVE, 92346

La Quinta, CA

79405 Hwy 111, 92253

Lake Elsinore, CA

18285 Collier Ave., 92530

Lancaster, CA

44412 Valley Central Way, 93536

Madera, CA

2180 W CLEVELAND AVE, 93637

MANTECA, CA

1349 HISTORIC PLAZA WAY, 95336

Menifee, CA

30098 HAUN RD, 92584

MERCED, CA

1340 W OLIVE AVE, 95348

Modesto, CA

2225 PLAZA PKWY, 95350

Palmdale, CA

38045 47TH ST E, 93552

Porterville, CA

1276 W Henderson Ave, 93257

Redding, CA

909 DANA DR, 96003

Salinas, CA

1656 N MAIN ST, 93906

San Jacinto, CA

1821 S SAN JACINTO AVE, 92583

SAND CITY, CA

925 PLAYA AVE, 93955

Santa Maria, CA

2204 S BRADLEY RD, 93455

Santa Rosa, CA

1029 Santa Rosa Plaza, 95401

Temecula, CA

32195 Temecula Parkway, 92592

40464 Winchester Rd, 92591

VALENCIA, CA

24315 MAGIC MOUNTAIN PKWY, 91355

Vallejo, CA

173 PLAZA DR, 94591

Victorville, CA

12602 AMARGOSA RD, 92392

14400 BEAR VALLEY RD, 92392

VISALIA, CA

2038 S Mooney Blvd, 93277

Watsonville, CA

1441 MAIN ST, 95076

Yuba City, CA

1070 Harter RD, 95993

Colorado Springs, CO

3732 Bloomington St., 80922

Colorado Springs, CO

6110 Martinez Street, 80913

7481 N ACADEMY BLVD, 80920

Grand Junction, CO

2536 Rimrock Ave, 81505

Greeley, CO

4500 CENTERPLACE DR, 80634

Rehoboth Beach, DE

18701 Coastal Hwy, 19971

Boynton Beach, FL

870 North Congress Ave, 33426

BRADENTON, FL

1127 CORTEZ RD W, 34207

Crestview, FL

3381 S FERDON BLVD, 32536

Jacksonville, FL

10991 San Jose Blvd., 32223

13249 City Square Drive, 32218

Lake City, FL

2367 US Hwy 90 West, 32055

LAKELAND, FL

4153 US HIGHWAY 98 N, 33809

Ocala, FL

2800 SW 24TH AVE, 34471

PALM SPRINGS, FL

1750 S CONGRESS AVE, 33461

Pensacola, FL

4610 MOBILE HWY, 32506

Sarasota, FL

91 N Cattlemen Rd, 34243

WESLEY CHAPEL, FL

1253 BRUCE B DOWNS BLVD, 33544

West Melbourne, FL

225 Palm Bay Rd NE, 32904

Athens, GA

3061 Atlanta Hwy, 30606

Buford, GA

3333 Buford Dr, 30519

3385 Woodward Crossing Blvd, 30519

Columbus, GA

5555 Whittlesey Blvd, 31909

Gainesville, GA

350 Shallowford Rd, 30504

Hinesville, GA

755 W OGLETHORPE HWY, 31313

Pooler, GA

246 Pooler Pkwy, 31322

Savannah, GA

7804 ABERCORN ST, 31406

STATESBORO, GA

325 Northside Dr E, 30458

Warner Robins, GA

2724 WATSON BLVD, 31093

Des Moines, IA

5126 SE 14TH ST, 50320

Couer D Alene, ID

224 W IRONWOOD DR, 83814

MERIDIAN, ID

3355 E FAIRVIEW AVE, 83642

POCATELLO, ID

4335 Yellowstone Ave, 83202

Champaign, IL

2517 N Prospect Ave, 61822

Rockford, IL

6075 E State St, 61108

Springfield, IL

2845 S VETERANS PWKY, 62704

CLARKSVILLE, IN

1305 Veterans Pkwy, 47129

Goshen, IN

4024 ELKHART RD, 46526

Mishawaka, IN

5656 Grape Rd, 46545

VALPARAISO, IN

2710 LAPORTE AVE, 46383

BOWLING GREEN, KY

1625 CAMPBELL LN, 42104

Elizabethtown, KY

1611 N DIXIE AVE, 42701

Lexington, KY

125 E Reynolds Rd, 40517

Lexington, KY

2160 Sir Barton Way, 40509

Louisville, KY

4243 OUTER LOOP, 40219

Somerset, KY

300 Sam Walton Dr, 42501

Gonzales, LA

114 S Airline Hwy, 70737

Hammond, LA

2751 W THOMAS ST, 70401

Harvey, LA

1523 Manhattan Blvd, 70058

Kenner, LA

2705 Veterans Memorial Blvd, 70062

Marrero, LA

1677 Barataria Blvd., 70072

Metairie, LA

3301 VETERANS MEMORIAL BLVD, 70002

New Orleans, LA

5250 Jefferson Hwy, 70123

Fall River, MA

153 Mariano Bishop Blvd, 2721

MILLBURY, MA

70 WORCESTER PROVIDENCE TPKE, 1527

North Attleboro, MA

1250 S Washington Street, 2760

North Dartmouth, MA

400 STATE RD, 2747

Seekonk, MA

45 Commerce Way, 2771

California, MD

45245 WORTH AVE, 20619

Frederick, MD

7264 Guilford Drive, 21704

Hagerstown, MD

17604 Garland Groh Blvd, 21740

Auburn, ME

600 Center Street, 4210

Bangor, ME

496 Stillwater Ave, 4401

Fort Gratiot, MI

4139 24th Ave, 48059

Grandville, MI

3700 RIVERTOWN PKWY SW, 49418

HOLLAND, MI

3424 W SHORE DR, 49424

KALAMAZOO, MI

5300 W MAIN ST, 49009

Portage, MI

6749 S Westnedge Ave, 49002

Walker, MI

3150 ALPINE AVE NW, 49544

Saint Cloud, MN

2954 W Division ST, 56301

Springfield, MO

3011 S Glenstone Ave, 65804

Gulfport, MS

9350 HWY 49, 39503

Billings, MT

300 S 24TH ST West, 59102

Helena, MT

3317 N Montana Ave, 59602

Missoula, MT

2901 BROOKS ST, 59801

FAYETTEVILLE, NC

1590 Skibo Rd, 28303

2065 Skibo Rd, 28314

Fayetteville, NC

7711 S Raeford Road, 28304

GREENVILLE, NC

600 GREENVILLE BLVD SE, 27858

JACKSONVILLE, NC

1335 WESTERN BLVD, 28546

375 JACKSONVILLE MALL, 28546

Freehold, NJ

3710 US HWY 9, 7728

Hazlet, NJ

3024 HIGHWAY 35, 7730

Mays Landing, NJ

340 CONSUMER SQ, 8330

Millville, NJ

2257 N 2ND ST RTS 55 and 47, 8332

Toms River, NJ

1201 Hooper Avenue, 8753

Clovis, NM

3900 N Prince ST, 88101

Gallup, NM

1734 W MALONEY AVE, 87301

RENO, NV

5116 MEADOWOOD MALL CIR, 89502

ALBANY, NY

1 CROSSGATES MALL ROAD, 12203

AMHERST, NY

1595 NIAGARA FALLS BLVD, 14226

BLASDELL, NY

3701 MCKINLEY PKWY, 14219

BUFFALO, NY

2000 WALDEN AVE, 14225

Lake Grove, NY

128 Smith Haven Mall, 11755

Nanuet, NY

230 E ROUTE 59, 10954

NEWBURGH, NY

1433 ROUTE 300, 12550

Patchogue, NY

499 Sunrise Hwy, 11772

Poughkeepsie, NY

1955 SOUTH RD, 12601

Queensbury, NY

735 Upper Glen Street, 12804

Rochester, NY

620 Jefferson Rd, 14623

705 E Ridge Rd, 14621

Shirley, NY

999 Montauk Hwy, 11967

Staten Island, NY

1756 Forest Ave, 10303

2626 Hylan Blvd., 10306

2655 Richmond Ave, 10314

Syracuse, NY

9598 Destiny USA Drive, 13204

Vestal, NY

2540 VESTAL PKWY E, 13850

WEST NYACK, NY

4322 PALISADES CENTER DR, 10994

Dayton, OH

2329 Miamisburg Centerville Rd, 45459

2727 Fairfield Commons BLVD, 45431

Holland, OH

1331 S McCord Rd, 43528

HUBER HEIGHTS, OH

7746 BRANDT PIKE, 45424

MANSFIELD, OH

2150 WALKER LAKE RD, 44903

MARION, OH

1580 MARION MOUNT GILEAD RD, 43302

Middletown, OH

2920 Towne Blvd, 45044

Springfield, OH

2059 N Bechtel Ave, 45504

TOLEDO, OH

821 W ALEXIS RD, 43612

Broken Arrow, OK

2419 West Kenosha ST, 74012

Fort Sill, OK

1718 MaComb RD, 73503

LAWTON, OK

2413 NW 67TH ST, 73505

Muskogee, OK

930 W SHAWNEE ST, 74401

OKLAHOMA CITY, OK

1640 S Sooner Rd, 73110

Okmulgee, OK

1821 S. Wood Drive, 74447

Owasso, OK

12401 E 96TH ST N, 74055

Pryor, OK

149 Steve Barry Blvd., 74361

Sand Springs, OK

430 W Wekiwa Rd, 74063

Sapulpa, OK

12154 S WACO AVE, 74066

TAHLEQUAH, OK

409 DAISY DR, 74464

Tulsa, OK

10914 S Memorial DR, 74133

7021 S MEMORIAL DR, 74133

7105 S MEMORIAL DR, 74133

7386 S Olympia Ave, 74132

Albany, OR

1895 14TH AVE SE, 97322

Corvallis, OR

1580 NW 9th St, 97330

Eugene, OR

26 VALLEY RIVER CTR, 97401

Klamath Falls, OR

3480 Washburn Way, 97603

Medford, OR

1750 Delta Waters Rd, 97504

Salem, OR

3815 Devonshire Ave. NE, 97305

SPRINGFIELD, OR

3000 GATEWAY ST, 97477

Camp Hill, PA

3547 CAPITAL CITY MALL, 17011

DICKSON CITY, PA

1114 COMMERCE BLVD, 18519

Hanover, PA

415 Eisenhower Dr, 17331

Lancaster, PA

127 PARK CITY CTR, 17601

2040 FRUITVILLE PIKE, 17601

Philadelphia, PA

1575 N 52ND ST, 19131

2308 W OREGON AVE, 19145

Wilkes Barre, PA

2258 Wilkes Barre Township M/P, 18702

York, PA

2529 E Market St, 17402

820 Town Center Drive, 17408

Cranston, RI

286 Garfield Ave, 2920

PROVIDENCE, RI

45 Providence Pl, 2903

Woonsocket, RI

1500 DIAMOND HILL RD, 2895

SUMMERVILLE, SC

436 AZALEA SQUARE BLVD, 29483

Rapid City, SD

1612 Eglin St, 57701

Rushmore Mall, 57701

CLARKSVILLE, TN

2801 WILMA RUDOLPH BLVD, 37040

4496 Frontage Rd NW, 37312

Columbia, TN

2150 BROOKMEADE DR, 38401

Dickson, TN

411 Hwy 46 South, 37055

HIXSON, TN

5591 Hwy 153, 37343

Knoxville, TN

6731 Clinton Highway, 37912

7600 KINGSTON PIKE, 37919

Sevierville, TN

699 Parkway, 37862

ABILENE, TX

4241 SOUTHWEST DR, 79606

Amarillo, TX

7401 SW 45th Ave, 79119

Eagle Pass, TX

432 S Bibb Ave, 78852

El Paso, TX

8401 GATEWAY BLVD W, 79925

Fort Bliss, TX

1614 Pleasonton, 79906

Fort Hood, TX

Bldg 4250, 76544

Harlingen, TX

2221 W LINCOLN ST, 78552

Lake Jackson, TX

121 Hwy 332 W, 77566

Lubbock, TX

6002 SLIDE RD, 79414

McAllen, TX

2200 S 10TH ST, 78503

Odessa, TX

3891 E 42ND ST, 79762

Rockwall, TX

2791 Ridge RD, 75032

Sherman, TX

4018 N US HIGHWAY 75, 75090

Wichita Falls, TX

3201 Lawrence RD, 76308

Charlottesville, VA

1114 Emmett ST N, 22903

Christiansburg, VA

120 Conston Ave, 24073

Danville, VA

364 Lowes Dr, 24540

LYNCHBURG, VA

4026-E WARDS RD, 24502

Roanoke, VA

4757 Valley View BLVD NW, 24012

Arlington, WA

4008 172ND ST NE, 98223

Burlington, WA

1894 Marketplace Dr, 98233

Chehalis, WA

1650 NW Louisiana Ave, 98532

Fort Lewis, WA

5280 Pendleton Ave, 98433

Kennewick, WA

1321 N Columbia Center Blvd, 99336

Lacey, WA

1380 NE GALAXY DR, 98516

LONGVIEW, WA

100 TRIANGLE SHOPPING CTR, 98632

OLYMPIA, WA

625 BLACK LAKE BLVD, 98502

Port Orchard, WA

3475 Bethel Rd SE, 98366

Silverdale, WA

3299 NW Randall Way, 98383

Spokane Valley, WA

509 N Sullivan Rd, 99037

Union Gap, WA

1624 E Washington Ave, 98903

Madison, WI

8118 Mineral Point Road, 53719

Milwaukee, WI

7420 W Holmes Ave, 53220

Pleasant Prairie, WI

10033 77TH ST, 53158

Racine, WI

2310 S Green Bay Rd, 53406

Martinsburg, WV

80 RETAIL COMMONS PKWY, 25403

MORGANTOWN, WV

4201 University Town Center Dr, 26501

VIENNA, WV

322 GRAND CENTRAL MALL, 26105

Read Also: Epic Game Store's 'Control' Remains Free for 24 Hours

Supply Remains Limited

It's important to note that not all stores might have available stock, so it would be better to either go there to check it out or call in advance to check if they have available stock. It is also important to point out that, as with other restocks, supply will still be limited, meaning buyers will still have to move as fast as possible in order to get their console.

Related Article: Xbox Series X Restock Christmas Deals | Amazon, Microsoft Store, GameStop, Walmart, and Best Buy

This article is owned by Tech Times

Written by Urian B.

ⓒ 2021 TECHTIMES.com All rights reserved. Do not reproduce without permission.